Соломон и Коноплянка не тренировались за день до матча с «Шерифом»

Трубин работал вне основной группы

Манор Соломон / Фото - ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка пропустил утреннюю тренировку накануне матча группового этапа Лиги чемпионов против «Шерифа». Об этом сообщает Футбол NEWS.

Также 14 сентября не принимал участие в занятии вингер Манор Соломон. Если о причинах отсутствия украинца не сообщается, то израильтянин не сыграет в грядущем поединке по религиозным причинам. С этой датой совпал праздник Йом-Кипур, в который среди прочего запрещено работать.

Также вне общей группы работал голкипер Анатолий Трубин. Он лишь недавно приступил к тренировкам после травмы.

За игрой Лиги чемпионов можно будет следить 15 сентября на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Шериф» – «Шахтер». Начало – в 20:00.