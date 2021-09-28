Лига чемпионов. «Шахтер» – «Интер»: где смотреть
Соломон: «Сделаем все, чтобы победить «Интер»
«Шахтер» примет непростого соперника в Киеве
28 сентября 14:28
Манор Соломон / Фото: Twitter
Вингер «Шахтера» Манор Соломон поделился ожиданиями от матча с «Интером» во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов.
«Да, «Интер» сильно поменялся. Уверен, что они стали сильнее по сравнению с прошлым годом. Отличная команда, яркие футболисты и крутой тренер. Ожидаю, что для нас это будет тяжелое испытание.
Мы сделаем все, на что способны, чтобы победить в этом матче»
Матч «Шахтер» – «Интер» начнется в 19:45.
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