«Тоттенхэм» заинтересован в услугах вингера сборной Уругвая
Сон: «Я продлил контракт с «Тоттенхэмом», потому что не хотел никуда уходить»
Полузащитник готов завершить карьеру в команде
12:25
Фото: BBC
Полузащитник «Тоттенхэма» Хын Мин Сон признался BBC, что очень счастлив остаться в команде.
«Если я останусь здесь еще на 4 года, то да. Но в футболе не стоит давать обещания. Я продлил контракт с «Тоттенхэмом», потому что не хотел никуда уходить. Я могу провести в «Тоттенхэме» 10 лет или даже больше. Но никогда не знаешь, что тебя ждет в будущем. Я буду стараться прибавлять с каждым днем».
А вот форвард Харри Кейн может уйти из команды.
Накануне, Сон забил «Манчестер Сити» и принес команде победу.
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