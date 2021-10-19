«Бенфика» с Яремчуком неожиданно разгромила «Барселону»
Соперник «Динамо» по Лиге чемпионов может подписать хавбека «Реала»
Ныне бразилец арендован дортмундской «Боруссией»
Рейниер / Фото - coachesvoice19-летний бразильский хавбек Рейниер, чей контракт принадлежит мадридскому «Реалу», вступил в контакт с португальской «Бенфикой». Об этом сообщает AS.
С лета минувшего года игрок защищает цвета «Боруссию» на правах аренды, но пока не имеет стабильной игровой практики.
В текущем сезоне Рейниер сыграл за «Боруссию» 5 матчей во всех турнирах, проведя на поле лишь 52 минуты.
«Реал» может прервать аренду игрока и отдать его в «Бенфику» уже в зимнее трансферное окно, чтобы ускорить развитие футболиста.
Ориентировочная стоимость игрока составляет €16 миллионов.
Напомним, «Бенфика» играет в одной группе Лиги чемпионов вместе с киевским Динамо».
А тем временем в третьем туре группового этапа Юношеской лиги UEFA «Шахтер» на своем поле одолел «Реал».
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