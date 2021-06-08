Соперник сборной Украины на Евро потерял полузащитника из-за травмы

Игрок пропустит весь чемпионат Европы

Донни ван де Бек / фото - Sky Sports

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Голландии Донни ван де Бек получил травму и пропустит Евро-2020, сообщается на официальной странице нидерландской сборной в Twitter.

Главный тренер «оранжевых» Франк де Бур заявил, что не будет никого довызывать на замену 24-летнему хавбеку.

Тем не менее, ван де Бек мало играл в составе МЮ в этом сезоне, и в контрольных матчах за сборную также не пользовался доверием тренера, так что эта потеря не будет болезненной для сборной Голландии.

Напомним, сборная Украины сыграет на групповом этапе с Голландией, Австрией и Северной Македонией.