«Сосьедад» за счет пенальти переиграл новичка Примеры
В матче второго тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» минимально одолел «Райо Вальекано».
Единственный гол во встрече забил Микель Оярсабаль на 68 минуте, реализовав 11-метровый удар.
«Сосьедад» набрал свои первые очки в этом сезоне, а вышедший в этом году в Примеру «Райо» потерпел второе поражение подряд.
В первом туре баски уступили «Барселоне», а мадридцев подвел сын Зинедина Зидана.
Примера. 2 тур.
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано» 1:0
Голы: Оярсабаль, 69 (пен.)
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Горосабель, Элустондо, Ле Норман, Муньос (Пачеко, 88), Сильва (Янузай, 77), Мерино (Гуриди, 81), Субименди, Ойарсабаль, Исак (Гевара, 88), Барренечеа (Порту, 81).
«Райо Вальекано»: Димитриевски, Балиу, Савельич, Катена, Фран Гарсия, Гарсия (Бебе, 74), Комесанья (Касми, 87), Оскар Валентин (Сисс, 74), Трехо, Меркеланс (Паласон, 63), Мартин (Нтека, 74).
Предупреждения: Трехо (26), Комесанья (55), Балиу (66), Исак (86), Пачеко (90), Фран Гарсия (90).
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