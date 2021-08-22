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«Сосьедад» за счет пенальти переиграл новичка Примеры

Баски с трудом набирают очки
Футбол Примерa (Испания)
19:59
«Сосьедад» за счет пенальти переиграл новичка Примеры
Микель Оярсабаль / фото - COPE

В матче второго тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» минимально одолел «Райо Вальекано».

Единственный гол во встрече забил Микель Оярсабаль на 68 минуте, реализовав 11-метровый удар.

«Сосьедад» набрал свои первые очки в этом сезоне, а вышедший в этом году в Примеру «Райо» потерпел второе поражение подряд.

В первом туре баски уступили «Барселоне», а мадридцев подвел сын Зинедина Зидана.

Примера. 2 тур.

«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано» 1:0

Голы: Оярсабаль, 69 (пен.)

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Горосабель, Элустондо, Ле Норман, Муньос (Пачеко, 88), Сильва (Янузай, 77), Мерино (Гуриди, 81), Субименди, Ойарсабаль, Исак (Гевара, 88), Барренечеа (Порту, 81).

«Райо Вальекано»: Димитриевски, Балиу, Савельич, Катена, Фран Гарсия, Гарсия (Бебе, 74), Комесанья (Касми, 87), Оскар Валентин (Сисс, 74), Трехо, Меркеланс (Паласон, 63), Мартин (Нтека, 74).

Предупреждения: Трехо (26), Комесанья (55), Балиу (66), Исак (86), Пачеко (90), Фран Гарсия (90).

Павел Харченко
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Реал Сосьедад Райо Вальекано

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