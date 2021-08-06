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Состоялась жеребьевка Кубка Украины

Уже известны пары второго раунда
Футбол Кубок Украины по футболу
6 августа 11:30
Состоялась жеребьевка Кубка Украины
Кубок Украины / фото - FootBoom

Сегодня, 6-го августа состоялась жеребьевка второго раунда Кубка Украины, где своих соперников узнали клубы второго и третьего украинских дивизионов. Церемония проходила в Доме Футбола.

Жеребьёвку проводили Александр Головко и Ольга Саладуха.

Результаты жеребьёвки второго раунда Кубка Украины

«Эпицентр» Дунаевцы – «Подолье» Хмельницкий

«Буковина» Черновцы – «Агробизнес» Волочиск

«Феникс» Подмонастырь – «Прикарпатье» Ивано-Франковск

«Ужгород» – «Нива» Тернополь

«Карпаты» Львов – «Карпаты» Галич

«Чайка» Петропавловская Борщаговка – «Чернигов»

«Рубикон» Киев – «Полесье» Житомир

«Диназ» Вышгород – «Оболонь» Киев

«Нива» Винница – «Волынь» Луцк

«Левый Берег» Киев – «Олимпик» Донецк

«Сумы» – «Металлург» Запорожье

«Скорук» Томаковка – «Виктория» Николаевка

«Альянс» Липовая Долина – «Краматорск»

«Яруд» Мариуполь – «Металлист» Харьков

«Олимпия» Савинцы – «Волчанск» Покотиловка

«Перемога» Днепр – «Горняк-Спорт» Горишние Плавни

«Реал Фарма» Одесса – «ВПК-Агро» Вишнёвое

«Балканы» Заря – «Энергия» Новая Каховка

«Николаев» – «Кривбасс» Кривой Рог

«ЛНЗ» Черкассы – «Кремень» Кременчуг

«Таврия Симферополь» Марьяновка – «Днепр» Черкассы

«Никополь» – «Кристалл» Херсон

Судьба выхода в следующий этап решится в одноматчевом противостоянии. Те команды, которые значатся первыми в паре – и будут принимать соперника на своей домашней арене.

Матчи за выход в третью стадию турнира начнутся 18-го августа.

Напомним, что действующим обладателем этого трофея является киевское «Динамо».

Павел Харченко
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Динамо Киев Шахтер Донецк

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