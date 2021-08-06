Состоялась жеребьевка Кубка Украины
Сегодня, 6-го августа состоялась жеребьевка второго раунда Кубка Украины, где своих соперников узнали клубы второго и третьего украинских дивизионов. Церемония проходила в Доме Футбола.
Жеребьёвку проводили Александр Головко и Ольга Саладуха.
Результаты жеребьёвки второго раунда Кубка Украины
«Эпицентр» Дунаевцы – «Подолье» Хмельницкий
«Буковина» Черновцы – «Агробизнес» Волочиск
«Феникс» Подмонастырь – «Прикарпатье» Ивано-Франковск
«Ужгород» – «Нива» Тернополь
«Карпаты» Львов – «Карпаты» Галич
«Чайка» Петропавловская Борщаговка – «Чернигов»
«Рубикон» Киев – «Полесье» Житомир
«Диназ» Вышгород – «Оболонь» Киев
«Нива» Винница – «Волынь» Луцк
«Левый Берег» Киев – «Олимпик» Донецк
«Сумы» – «Металлург» Запорожье
«Скорук» Томаковка – «Виктория» Николаевка
«Альянс» Липовая Долина – «Краматорск»
«Яруд» Мариуполь – «Металлист» Харьков
«Олимпия» Савинцы – «Волчанск» Покотиловка
«Перемога» Днепр – «Горняк-Спорт» Горишние Плавни
«Реал Фарма» Одесса – «ВПК-Агро» Вишнёвое
«Балканы» Заря – «Энергия» Новая Каховка
«Николаев» – «Кривбасс» Кривой Рог
«ЛНЗ» Черкассы – «Кремень» Кременчуг
«Таврия Симферополь» Марьяновка – «Днепр» Черкассы
«Никополь» – «Кристалл» Херсон
Судьба выхода в следующий этап решится в одноматчевом противостоянии. Те команды, которые значатся первыми в паре – и будут принимать соперника на своей домашней арене.
Матчи за выход в третью стадию турнира начнутся 18-го августа.
Напомним, что действующим обладателем этого трофея является киевское «Динамо».