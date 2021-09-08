Сегодня Украина сыграет с Чехией в контрольном матче
Соучек: «Матч с Украиной – контрольный, но готовимся как к официальной встрече»
Полузащитник ожидает сложного поединка
09:10
Фото: AFP
Полузащитник сборной Чехии Томас Соучек прокомментировал предстоящий контрольный матч против Украины.
«Да, это контрольный матч, но готовимся как к официальной встрече. Нас ждет сложный соперник.
Да и вообще для каждого вызванного на матч большая честь играть за Чехию. Поэтому ко встрече с Украиной подходим очень серьезно».
Игра состоится 8 сентября в 21:45.
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