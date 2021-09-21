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Спаллети оценил шансы «Наполи» на чемпионство в борьбе с «Миланом» и «Интером»

Пока неаполитанцы лидируют в турнирной таблице Серии А
Футбол Серия А (Италия)
08:56
Спаллети оценил шансы «Наполи» на чемпионство в борьбе с «Миланом» и «Интером»
Лучано Спаллетти / Фото: Sportbox

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о лидерстве своей команды в турнирной таблице Серии А. Слова специалиста приводит Football Italia.

«Возможно, нам не хватает тех игроков, которые могли бы позволить нам делать замены, поддерживая высокий уровень команды. И нам нужно быть стойкими, сколько игр мы можем сыграть на этом уровне? Это будет иметь значение. «Милан» очень силен, «Интер» хорошо поработал, несмотря на пару крупных продаж. Они пригласили важных игроков, и у них сильная полузащита. Наша сила – это наше окружение. Мы переполнены любовью, которая может стать топливом для игроков».

Напомним, в последнем туре Серии А «Наполи» разгромил «Удинезе» (4:0).

Петр Приходько
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Лучано Спаллетти Наполи Удинезе

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