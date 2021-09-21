«Наполи» разнес «Удинезе» и единолично возглавил таблицу Серии А
Спаллети оценил шансы «Наполи» на чемпионство в борьбе с «Миланом» и «Интером»
Пока неаполитанцы лидируют в турнирной таблице Серии А
08:56
Лучано Спаллетти / Фото: Sportbox
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о лидерстве своей команды в турнирной таблице Серии А. Слова специалиста приводит Football Italia.
«Возможно, нам не хватает тех игроков, которые могли бы позволить нам делать замены, поддерживая высокий уровень команды. И нам нужно быть стойкими, сколько игр мы можем сыграть на этом уровне? Это будет иметь значение. «Милан» очень силен, «Интер» хорошо поработал, несмотря на пару крупных продаж. Они пригласили важных игроков, и у них сильная полузащита. Наша сила – это наше окружение. Мы переполнены любовью, которая может стать топливом для игроков».
Напомним, в последнем туре Серии А «Наполи» разгромил «Удинезе» (4:0).
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