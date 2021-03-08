Спаллетти может стать тренером «Спартака»

Лучано Спалетти / Фото - calcioefinanza

Итальянский специалист Лучано Спаллетти может стать новым тренером «Спартака». Об этом сообщает Аffaritaliani.





Москвичи намерены вернуть наставника в Россию. Также в услугах 62-летнего итальянца заинтересованы «Лацио» и «Наполи».





Напомним, нынешний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско уйдет из команды по окончании сезона-2020/21.





Спаллетти имеет опыт работы в России – с 2009 по 2014 год он стоял у руля «Зенита», став двукратным победителем чемпионата России.





Последним его коллективом был миланский «Интер», с которым он работал с 2017 по 2019 год.



