Тяжелые погодные условия не помешали «Боруссии» Д обыграть «Майнц»
Спортдир «Боруссии» Дортмунд сообщил, что Холанд останется в клубе на следующий сезон
«Шмели» стоят свои планы вокруг норвежского бомбардира
17 мая 11:43
Эрлинг Холанд / Фото - Twitter
Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк прокомментировал возможный уход нападающего Эрлинга Холанда предстоящим летом. Слова руководителя клуба передает Sky Sport DE.
Мы по-прежнему строим наши планы вокруг Эрлинга. Он будет играть за нас и в следующем сезоне.
Отметим, что действующий контракт с Холандом рассчитан до 2024 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость норвежца в 110 млн евро.
Напомним, матч «Боруссии» против «Майнца» в Бундеслиге пришлось прерывать из-за тяжелых погодных условий.
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