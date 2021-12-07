Лига чемпионов. «Шахтер» – «Шериф». Онлайн трансляция
Сразу 7 украинцев выйдут в стартовом составе «Шахтера» на матч с «Шерифом»
Последний еврокубковый матч в сезоне для команды Де Дзерби
20:57
Георгий Судаков / Фото: Футбол 24
Стали известны стартовые составы на матч 6-го тура Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Шерифом».
«Шахтер»: Пятов, Додо, Кривцов, Маркос Антонио, Марлос, Бондаренко, Судаков, Соломон, Корниенко, Бондарь, Фернандо.
Запасные: Шевченко, Трубин, Витао, Майкон, Мораес, Тете, Мудрик, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Сикан, Коноплянка.
«Шериф»: Атанасиадис, Костанза, Арболеда, Дуланто, Кристиано, Тилль, Коловос, Аддо, Траоре, Янсане, Бруно.
Запасные: Челядник, Пащенко, Раделич, Белоусов, Кастаньеда, Джульен, Кожокарь, Николов, Кожокару.
Матч начнется в 22:00.
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