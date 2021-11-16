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Среди них две топ-сборные. Известны уже 10 участников стыковых матчей на ЧМ-2022

Вчера присоединились Италия и Польша
Футбол Чемпионат мира по футболу
07:47
Среди них две топ-сборные. Известны уже 10 участников стыковых матчей на ЧМ-2022
Фото: Getty Images

Сборная Италии неожиданно не смогла переиграть Северную Ирландию (0:0) и отправилась в стыковые матчи чемпионата мира-2022 в Катаре, в то время как соперник команды Роберто Манчини по группе – Швейцария, поедет на мундиаль напрямую.

Таким образом, у нас уже есть 10 участников стыковых матчей. Это Италия, Португалия, Польша, Россия, Северная Македония, Австрия, Чехия, Шотландия, Уэльс, и Швеция.

Отметим, что Австрия и Чехия не заняли вторые места в своих группах, но вышли в стыки через победу в своих группах в Лиге наций.

Сегодня сборная Украины будет бороться за путевку в стыковые матчи ЧМ-2022. Команда Александра Петракова сыграет с Боснией и Герцеговиной. Начало – в 21:45.

Онлайн трансляция матча Босния и Герцеговина – Украина.

Петр Приходько
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Теги

сборная Португалии (футбол) сборная Италии (футбол) сборная Польши (футбол) сборная России (футбол)

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