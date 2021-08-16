Срна: «Ковач сказал, что «Шахтер» сильнее «Монако»

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Директор «Шахтера» Дарио Срна поделился ожиданиями от матчей квалификации Лиги чемпионов против «Монако».

В последнее время не общались, он полностью сосредоточен на «Шахтере». Был хорошим футболистом, теперь - хороший тренер.

«Монако» - команда вдвое дороже нас. Шансы 50/50. Все решится в Харькове».