Матч «Монако» – «Шахтер» обслужит арбитр, поставивший спорный пенальти в четвертьфинале Евро
Срна: «Ковач сказал, что «Шахтер» сильнее «Монако»
Директор «горняков» поделился ожиданиями от матча ЛЧ
07:10
Фото: shakhtar.com
Директор «Шахтера» Дарио Срна поделился ожиданиями от матчей квалификации Лиги чемпионов против «Монако».
«Ковач – хитрый хорват из Германии. Он сказал, что «Шахтер» сильнее «Монако». Я скажу, что «Монако» сильнее «Шахтера» (смеется).
В последнее время не общались, он полностью сосредоточен на «Шахтере». Был хорошим футболистом, теперь - хороший тренер.
«Монако» - команда вдвое дороже нас. Шансы 50/50. Все решится в Харькове».
Первый матч состоится во Франции 17 августа.
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