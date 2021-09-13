Гвардиола купит из «Боруссии» замену экс-хавбеку «Шахтера»
Стала известна бригада арбитров на матч между «Шерифом» и «Шахтером»
Команды проведут встречу первого тура ЛЧ 15-го сентября
13 сентября 16:02
Дениз Айтекин / Фото: Twitter
Стала известна бригада арбитров на матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов между «Шерифом» и «Шахтером», сообщает пресс-служба UEFA.
Главным рефери будет Дениз Айтекин из Германии. Его ассистентами будут Кристиан Диц и Штефан Лупп. Четвертый арбитр – Мартин Петерсен.
Арбитр VAR – Кристиан Дингерт, а его ассистент – Маркус Зинн.
Матч «Шериф» – «Шахтер» состоится 15-го сентября, начало – в 20:00.
Комментарии 0