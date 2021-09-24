Стала известна причина, по которой трансфер Витиньо в «Динамо» мог сорваться

Витиньо / Фото - ФК Динамо Киев

Украинский футбольный агент Константин Сосенко рассказал о причинах, по которым трансфер Витиньо из «Атлетико Паранаэнсе» в «Динамо» мог сорваться.

Был момент, когда казалось, что история с его переходом в «Динамо» уже развалится, как карточный домик. Но в последний момент трансфер в «Бордо» не состоялся и тогда снова возник вариант с переездом Витиньо в Украину.

Президент «Динамо» Игорь Суркис в процессе переговоров хотел, чтобы «Атлетико» снизил сумму трансфера, но бразильцы не охотно шли на уступки в переговорах, потому что «Бордо» изначально был готов платить больше, чем «Динамо». Однако благодаря настойчивости Игоря Суркиса и Мирчи Луческу, Витиньо все же оказался в Киеве. Уверен, что уже сейчас в его лице команда приобрела качественное усиление, а через два года киевский клуб сможет выручить за Витиньо приличные деньги.