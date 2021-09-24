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Стала известна причина, по которой трансфер Витиньо в «Динамо» мог сорваться

Украинский агент раскрыл подробности перехода бразильца в киевский клуб
Футбол Украинская Премьер-лига
20:21
Стала известна причина, по которой трансфер Витиньо в «Динамо» мог сорваться
Витиньо / Фото - ФК Динамо Киев

Украинский футбольный агент Константин Сосенко рассказал о причинах, по которым трансфер Витиньо из «Атлетико Паранаэнсе» в «Динамо» мог сорваться.

Процесс не был быстрым, потому что с моим бразильским партнером Гильермо де Алькантара надо было провести переговоры с авторитетными бразильскими агентами Бертолуччи и Жулио Тараном, которые опекали Витиньо в «Атлетико». Также камнем преткновения на пути парня в Украину стал тот факт, что «Атлетико Паранаэнсе» получил по Витиньо предложение от французского «Бордо».

Был момент, когда казалось, что история с его переходом в «Динамо» уже развалится, как карточный домик. Но в последний момент трансфер в «Бордо» не состоялся и тогда снова возник вариант с переездом Витиньо в Украину.

Президент «Динамо» Игорь Суркис в процессе переговоров хотел, чтобы «Атлетико» снизил сумму трансфера, но бразильцы не охотно шли на уступки в переговорах, потому что «Бордо» изначально был готов платить больше, чем «Динамо». Однако благодаря настойчивости Игоря Суркиса и Мирчи Луческу, Витиньо все же оказался в Киеве. Уверен, что уже сейчас в его лице команда приобрела качественное усиление, а через два года киевский клуб сможет выручить за Витиньо приличные деньги.

Сосенко также рассказал, что переход одобрил лично главный тренер «Динамо» Мирча Луческу.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Витиньо дос Сантос Динамо Киев Бордо Атлетико Паранаэнсе Игорь Суркис

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