Стала известна зарплата Шевченко в сборной

Наставник не планировал уходить из команды

Андрей Шевченко / фото - футбол 24

Экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко получал, работая в главной команде страны, 2,5 миллионов евро в год. Об этом сообщает ТаТоТаке.

При этом зарплата ассистентов тренера была гораздо ниже. Шевченко проработал в национальной команде с 2016 по 2021 год.

На последней пресс-конференции Шевченко прокомментировал свой уход из сборной.