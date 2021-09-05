Шевченко откровенно рассказал, почему не вызывал Буяльского в сборную Украины
Стала известна зарплата Шевченко в сборной
Наставник не планировал уходить из команды
5 сентября 19:42
Андрей Шевченко / фото - футбол 24
Экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко получал, работая в главной команде страны, 2,5 миллионов евро в год. Об этом сообщает ТаТоТаке.
При этом зарплата ассистентов тренера была гораздо ниже. Шевченко проработал в национальной команде с 2016 по 2021 год.
На последней пресс-конференции Шевченко прокомментировал свой уход из сборной.