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Шевченко: «Не собирался уходить из сборной»

Экс-тренер объяснил ситуацию со сменой наставника
Футбол Сборная Украины
3 сентября 20:57
Шевченко: «Не собирался уходить из сборной»
Андрей Шевченко / фото - Getty Images

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ситуацию со своим уходом из национальной команды. Наставник заявил на специальном брифинге, что не планировал покидать главную команду страны.

«Это были прекрасные 5 лет. Я получил огромное удовольствие. Мы были как одно целое. Была очень важна атмосфера, что была в сборной. Все месседжи, что хотели, мы доносили.

Самый важный, наверно, вопрос о том, почему я и моя команда не продолжили работу с национальной командой. После чемпионата Европы мы приняли решение продлить контракт, сделать пролонгацию с национальной командой. По приезду в Киев я встретился с президентом Павелко, где я ему об этом сообщил. Он ответил, что не готов сейчас обсуждать этот момент, поэтому я улетел в отпуск. Я встретился еще раз с ним на финале чемпионата Европы – разговора о пролонгации не было.

30 июля закончился мой контракт, поэтому я сообщил об этом в соцсетях. Ни в коем случае я не говорил о том, что ухожу, я только объявил всем, что мой контракт закончился.

Почему мы собрали именно сегодня пресс-конференцию? Потому что я ждал, когда мои помощники освободятся и мы все сможем приехать сюда. Мы приходили вместе, работали вместе, и я считал правильным, что они тоже должны участвовать в этой пресс-конференции».  

Шевченко возглавлял сборную с 2016 по 2021 год.

Об уходе Шевченко ранее высказался Олег Блохин.

Антон Кривенко
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Андрей Шевченко

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