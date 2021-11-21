Стали известны подробности конфликта Де Дзерби и Кучука

Тренеры «Шахтера» и «Руха» повздорили во время матча их команд

Фото: пресс-служба Шахтера

Стали известны подробности конфликта главного тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби и наставника «Руха» Леонида Кучука во время очной встречи команд (2:0) в 15-м туре УПЛ.

По информации телеканала «Футбол», Кучук понабивал мяч перед тем, как отдать его защитнику «Шахтера» Валерию Бондарю, тем самым дополнительно затягивая время.

Де Дзерби в свою очередь сказал Кучуку, что он должен сменить работу. Так и завязалась словесная перепалка.

Напомним, «Рух» пропустил от «Шахтера» на 86-й минуте, а на 88-й был установлен окончательный счет в пользу «горняков».

Кучук уже прокомментировал этот скандальный эпизод.