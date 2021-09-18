Чемпионат Украины. «Динамо» – «Александрия». Онлайн трансляция
Стали известны позиции «Шахтера» «Динамо» и «Зари» в рейтинге UEFA после 1-го тура еврокубков
Лишь киевляне сумели набрать очки
11:50
Фото: ФК Динамо
Опубликован обновленный рейтинг UEFA среди клубов.
От Украины в нынешнем сезоне три еврокубковых участника: «Динамо», «Шахтер» (Лига чемпионов и «Заря» (Лига конференций).
В 1-м туре еврокубков «Динамо» сыграло вничью с «Бенфикой» (0:0), «Шахтер» уступил «Шерифу» (0:2), «Заря» проиграла «Буде-Глимту» (1:3).
«Шахтер» остался на 18-м месте в рейтинге, «Динамо» – 27-е, «Заря» опустилась на 100-ю строчку.
В следующем туре еврокубков «Динамо» сыграет с «Баварией», «Шахтер» – с «Интером», а «Заря» – против «Ромы».
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