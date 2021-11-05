Стало известно, благодаря кому «Динамо» и Де Пена продлили контракт

На решение уругвайца серьезно повлияли

Карлос Де Пена / фото - ФК Динамо

Летом этого года уругвайский вингер «Динамо» Карлос Де Пена продлил контракт с киевским клубом.

По информации источника, не решение легионера остаться в столице Украины серьезно повлияли.

Бывший футболист и тренер команды Леонид Буряк, являющийся бренд-амбассадором клуба убедил футболиста остаться в клубе. Аргументы специалиста были также подкреплены улучшенными условиями контракта.

Также сообщается, что Буряк является авторитетом для уругвайца, и именно он стал одной из причин трансфера футболиста в «Динамо».

В 16-ти матчах за киевлян в этом сезоне Де Пена отметился двумя голами и тремя ассистами.

После матча с «Барселоной» вингер рассыпался в комплиментах соотечественнику из каталонского клуба.