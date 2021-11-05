Де Пена: «Против «Барселоны – очень болезненное поражение, мы заслуживали большего»
Стало известно, благодаря кому «Динамо» и Де Пена продлили контракт
На решение уругвайца серьезно повлияли
Карлос Де Пена / фото - ФК Динамо
Летом этого года уругвайский вингер «Динамо» Карлос Де Пена продлил контракт с киевским клубом.
По информации источника, не решение легионера остаться в столице Украины серьезно повлияли.
Бывший футболист и тренер команды Леонид Буряк, являющийся бренд-амбассадором клуба убедил футболиста остаться в клубе. Аргументы специалиста были также подкреплены улучшенными условиями контракта.
Также сообщается, что Буряк является авторитетом для уругвайца, и именно он стал одной из причин трансфера футболиста в «Динамо».
В 16-ти матчах за киевлян в этом сезоне Де Пена отметился двумя голами и тремя ассистами.
После матча с «Барселоной» вингер рассыпался в комплиментах соотечественнику из каталонского клуба.
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