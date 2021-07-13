Капитан сборной Чехии объявил о завершении карьеры в команде после Евро-2020
Стало известно, где состоится товарищеский матч сборных Украины и Чехии
Встреча запланирована на очень
15:38
Фото - УНИАН
Сборная Украины проведет товарищеский матч против Чехии. Встреча запланирована на 8 сентября.
Поединок пройдет в Пльзени на стадионе местного клуба «Виктория». Об этом сообщает пресс-служба УАФ со ссылкой на официальный сайт Футболтной ассоциации Чехии.
Арена может принять до 12 тыс. болельщиков. О времени начала матча будет уведомлено позже.
Ранее известный украинский специалист Мирон Маркевич назвал троих лучших игроков сборной Украины на Евро-2020.
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