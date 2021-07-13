Маркевич: «Результат сборной Украины на Евро – положительный. Но по игре есть вопросы»
Маркевич назвал троих лучших игроков сборной Украины на Евро-2020
Специалист выделил защитника и двух полузащитников
Мирон Маркевич / Фото: УАФ
Украинский тренер Мирон Маркевич назвал троих лучших игроков сборной Украины на Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба УАФ.
— Назовите тройку лучших футболистов сборной на Евро.
— Караваев, Зинченко и Ярмоленко.
Напомним, сборная Украины на Евро-2020 дошла до четвертьфинала, где уступила сборной Англии (0:4).
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