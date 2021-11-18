Стало известно, когда Мораес вернется к тренировкам с «Шахтером»

Форвард отсутствует еще с весны

Жуниор Мораес / фото - ФК Шахтер

Начальник медицинской службы первой команды «Шахтера» Артур Глущенко рассказал клубной пресс-службе, как проходит восстановление травмированных игроков клуба:

«В конце ноября — в начале декабря планируем, что Мораес вернется к тренировкам. Пока все идет по запланированному графику. Лассина Траоре? Восстановлена боковая связка. Прошла первая операция. Через неделю-две будет вторая операция у Траоре по восстановлению крестообразной связки».

Мораес получил тяжелую травму еще в апреле этого года, после чего его ждал длительные процесс реабилитации.

Траоре же пострадал от аналогичного повреждения – разрыва крестообразных связок, который он получил в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Интера».

Напомним, ранее стало известно об интересе «Шахтера» к лучшему бомбардиру аргентинского чемпионата.