«Шахтер» предложит внушительную сумму за лучшего бомбардира чемпионата Аргентины
Стало известно, когда Мораес вернется к тренировкам с «Шахтером»
Форвард отсутствует еще с весны
Жуниор Мораес / фото - ФК Шахтер
Начальник медицинской службы первой команды «Шахтера» Артур Глущенко рассказал клубной пресс-службе, как проходит восстановление травмированных игроков клуба:
«В конце ноября — в начале декабря планируем, что Мораес вернется к тренировкам. Пока все идет по запланированному графику.
Лассина Траоре? Восстановлена боковая связка. Прошла первая операция. Через неделю-две будет вторая операция у Траоре по восстановлению крестообразной связки».
Мораес получил тяжелую травму еще в апреле этого года, после чего его ждал длительные процесс реабилитации.
Траоре же пострадал от аналогичного повреждения – разрыва крестообразных связок, который он получил в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Интера».
Напомним, ранее стало известно об интересе «Шахтера» к лучшему бомбардиру аргентинского чемпионата.
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