«Шахтер» предложит внушительную сумму за лучшего бомбардира чемпионата Аргентины
Нападающий «Ривер Плейта» Хулиан Альварес попал в сферу интересов донецкого «Шахтера», сообщает TMW.
«Горняки» всерьез заинтересованы в покупке 21-летнего аргентинца и готовы предложить за него 20 миллионов евро.
Помимо дончан, за форвардом также наблюдают другие топ-клубы Европы, но пока что никто не делал официальных предложений.
«Шахтер» же хочет усилить линию атаки и компенсировать потерю нападающего Лассина Траоре, который из-за тяжелой травмы выбыл до конца этого сезона.
Альварес является лучшим бомбардиром аргентинского чемпионата, забив 15 мячей в 16-ти матчах этого сезона. Помимо центра нападения, игрок может сыграть и на флангах атаки.
Футболист уже успел дебютировать за свою национальную сборную, проведя в ее составе пять матчей.
Напомним, «Шахтер» навяжет конкуренцию двум английским грандам за хавбека из бразильского чемпионата.
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