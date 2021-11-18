«Шахтер» предложит внушительную сумму за лучшего бомбардира чемпионата Аргентины

«Горнякам» нужно компенсировать потерю Лассины Траоре

Хулиан Альварес / фото - River Plate

Нападающий «Ривер Плейта» Хулиан Альварес попал в сферу интересов донецкого «Шахтера», сообщает TMW.

«Горняки» всерьез заинтересованы в покупке 21-летнего аргентинца и готовы предложить за него 20 миллионов евро.

Помимо дончан, за форвардом также наблюдают другие топ-клубы Европы, но пока что никто не делал официальных предложений.

«Шахтер» же хочет усилить линию атаки и компенсировать потерю нападающего Лассина Траоре, который из-за тяжелой травмы выбыл до конца этого сезона.

Альварес является лучшим бомбардиром аргентинского чемпионата, забив 15 мячей в 16-ти матчах этого сезона. Помимо центра нападения, игрок может сыграть и на флангах атаки.

Футболист уже успел дебютировать за свою национальную сборную, проведя в ее составе пять матчей.

Напомним, «Шахтер» навяжет конкуренцию двум английским грандам за хавбека из бразильского чемпионата.