Стало известно, когда Рамос сможет дебютировать за ПСЖ

Защитник пропустил старт сезона из-за травмы

Серхио Рамос / фото - Marca

После окончания перерыва на матчи сборных испанский защитник Серхио Рамос может дебютировать за ПСЖ, сообщает Get French Football News.

Игрок перебрался в Париж этим летом, но пропустил весь старт сезона из-за травмы икроножной мышцы.

Как сообщает источник, испанец находится на финальной стадии восстановления и вскоре будет готов к возвращению на поле.

Дебют защитника за столичный гранд может произойти уже в ближайшем туре французской Лиги 1 в матче с «Анже», который состоится 15 октября.

Рамос перебрался в ПСЖ на правах свободного агента, проведя до этого 16 лет в футболке мадридского «Реала».

В минувшем сезоне в Мадриде 35-летний игрок также страдал от травм, приняв участие лишь в 21-м матче.

Напомним, президент Примеры назвал главную звезду испанского чемпионата после ухода Рамоса и Месси.