Тебас назвал главную звезду Примеры после ухода Месси и Рамоса

Форвард сейчас лучший в Европе по системе гол+пас

Хавьер Тебас / фото - Football Espana

Президент Примеры Хавьер Тебас назвал главное лицо испанского чемпионата после ухода Лионеля Месси из «Барселоны» и Серхио Рамоса из «Реала». Слова функционера приводит COPE.

«Главной звездой Ла Лиги является Бензема. Он, наряду с Холандом, – лучший форвард в Европе. Популярность нашей лиги очень помогает «Мадриду». Я считаю, что Ла Лига – лучший чемпионат со спортивной точки зрения, а АПЛ – с финансовой».

В новом сезоне на счету французского форварда 17 голевых действий за 10 матчей – лучший показатель в Европе. В 21-м веке только Криштиану Роналду стартовал лучше (18 очков по системе гол+пас за аналогичное количество матчей в сезоне 14/15).

Напомним, ранее Тебас назвал способ, с помощью которого «Барселона» могла сохранить Месси.