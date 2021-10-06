Стало известно, когда сборная Украины отправится на матчи с Финляндией и Боснией

После сбора в Киеве «сине-желтые» не будут возвращаться в столицу

Фото - УАФ

Сборная Украины проведет два матча отбора на чемпионат мира-2022. 9 октября «сине-желтые» встретятся с Финляндией в Хельсинки, а 12-го числа – с Боснией и Герцеговиной во Львове.

Как стало известно, подопечные Александра Петракова отправятся в Хельсинки 7 октября. Вылет запланирован на 16:45.

Тут же после игры с финнами украинцы отправятся в аэропорт. Рейс вылетит сразу во Львов, где команда будет готовиться к матчу против Боснийцев.

Ранее сообщалось, что «сине-желтые» готовятся к матчу в Хельсинки в составе 24 игроков.