Миколенко, Буяльский и Бойко не помогут сборной Украины

Фото: УАФ

Сразу три игрока сборной Украины получили травмы пред матчами отбора на ЧМ-2022.

Игры с Финляндией и Боснией и Герцеговиной пропустил вратарь Денис Бойко, защитник Виталий Миколенко и хавбек Виталий Буяльский. Об этом сообщил в интервью УАФ тренер Александр Петраков.

Дениса Бойко не будет по семейным обстоятельствам. Не могу сказать по поводу Игоря Харатина – он еще в дороге. И Андрей Ярмоленко – он еще едет. А так всех в обойме будет 24 человека.

Зинченко? Мы с ним разговаривали. Саша очень извиняется, расстроен, что не может помочь сборной. Зинченко не будет, он приступит к основной группе где-то 8-10 октября. Он сам виноват – с «Лейпцигом» получил травму, заболела икроножная мышца где-то на 10-й минуте 2-го тайма, но говорит, что у него такой характер – не умеет просить замену. Говорю, не умеешь – будешь лечиться. Сашу будет очень не хватать – очень порядочный человек».