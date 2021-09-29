Стало известно, когда состоится церемония вручения «Золотого мяча»

Список номинантов на приз лучшему игроку Европы огласят 8 октября

Фото: fcbarcelonanoticias.com

Стала известна дата, когда состоится церемония вручения «Золотого мяча».

Список номинантов на приз лучшему игроку года огласят 8 октября. Мероприятие пройдет 29 ноября в театре Шатле в Париже – именно там в 2019 году Лионель Месси получил свой шестой «Золотой мяч».

В прошлом году «Золотой мяч» не был вручен. Организаторы церемонии объяснили такое решение пандемией коронавируса.

Лионель Месси высказался по поводу своего дебютного гола за ПСЖ.