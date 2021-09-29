Анелька: «Мбаппе уже получил бы «Золотой мяч», если бы играл в Англии или Испании»
Стало известно, когда состоится церемония вручения «Золотого мяча»
Список номинантов на приз лучшему игроку Европы огласят 8 октября
29 сентября 20:25
Фото: fcbarcelonanoticias.com
Стала известна дата, когда состоится церемония вручения «Золотого мяча».
Список номинантов на приз лучшему игроку года огласят 8 октября. Мероприятие пройдет 29 ноября в театре Шатле в Париже – именно там в 2019 году Лионель Месси получил свой шестой «Золотой мяч».
В прошлом году «Золотой мяч» не был вручен. Организаторы церемонии объяснили такое решение пандемией коронавируса.
Лионель Месси высказался по поводу своего дебютного гола за ПСЖ.
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