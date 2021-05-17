Гендиректор «Зари»: «Президентом клуба были заданы самые высокие цели»
Стало известно, когда «Заря» выходит из отпуска
В клубе также сообщили дату сборов
17 мая 14:57
Фото - ФК Заря
Генеральный директор «Зари» Станислав Оганов раскрыл в интервью пресс-службе клуба планы команды в летнее межсезонье.
После Кубковой игры все ушли в отпуск. Соберется «Заря» 15 июня. На протяжении 10 дней будет тренироваться в Запорожье, а 25 июня улетит в Турцию на учебно-тренировочные сборы, которые пройдут в горной местности.
15 июля «черно-белые» возвращаются и будут готовиться к новому чемпионату уже на месте. Возможно, в учебно-тренировочном процессе будут какие-то коррективы.
Оганов также рассказал о ситуации с игроками, у которых заканчиваются контракты.
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