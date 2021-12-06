Стало известно, кто обслужит последний матч «Динамо» в Лиге чемпионов

Киевляне сыграют с «Бенфикой» 8 декабря

Фото: UEFA

UEFA назначил арбитров на матч 6 тура группового раунда Лиги чемпионов «Бенфика» – «Динамо».

Встречу обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Денизом Айтекином. Помогать ему будут Кристиан Диатз и Маркус Зинн. Четвертый судья – Тобиас Райхель.

Также будут арбитры VAR – Бастиан Данкерт и ассистент Марко Фритц.

Встреча состоится 8 декабря в 22:00.

Онлайн трансляция «Бенфика» – «Динамо».