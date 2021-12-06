Лига чемпионов. «Бенфика» – «Динамо». Онлайн трансляция
Стало известно, кто обслужит последний матч «Динамо» в Лиге чемпионов
Киевляне сыграют с «Бенфикой» 8 декабря
13:10
Фото: UEFA
UEFA назначил арбитров на матч 6 тура группового раунда Лиги чемпионов «Бенфика» – «Динамо».
Встречу обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Денизом Айтекином. Помогать ему будут Кристиан Диатз и Маркус Зинн. Четвертый судья – Тобиас Райхель.
Также будут арбитры VAR – Бастиан Данкерт и ассистент Марко Фритц.
Встреча состоится 8 декабря в 22:00.
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