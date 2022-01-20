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Стало известно, кто возглавил «Дженоа» после Шевченко

Он подписал контракт до 2024-го года
Футбол Серия А (Италия)
08:58
Стало известно, кто возглавил «Дженоа» после Шевченко
Фото: Ostende

«Дженоа» объявила о назначении нового тренера.

Им стал немецкий специалист Александер Блессин. Контракт с ним подписан до 2024-го года, сообщает сайт клуба.

Блессин работал в «Лейпциге», тренировав молодежную команду. Как главный тренер он тренировал в Бельгии «Остенде». На данный момент команда идет 15-й в таблице чемпионата.

Именно немец сменил в «Дженоа» Андрея Шевченко. Вероятно, Бруно Лаббадиа убедить не удалось.

«Гриффону» идут 19-ми в таблице Серии А.

Андрей Усмонов
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Дженоа Андрей Шевченко

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