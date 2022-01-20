Гасперини заблокировал трансфер конкурента Малиновского в «Дженоа»
Стало известно, кто возглавил «Дженоа» после Шевченко
Он подписал контракт до 2024-го года
08:58
Фото: Ostende
«Дженоа» объявила о назначении нового тренера.
Им стал немецкий специалист Александер Блессин. Контракт с ним подписан до 2024-го года, сообщает сайт клуба.
Блессин работал в «Лейпциге», тренировав молодежную команду. Как главный тренер он тренировал в Бельгии «Остенде». На данный момент команда идет 15-й в таблице чемпионата.
Именно немец сменил в «Дженоа» Андрея Шевченко. Вероятно, Бруно Лаббадиа убедить не удалось.
«Гриффону» идут 19-ми в таблице Серии А.