Сегодня «Динамо» примет «Шахтер» в центральном матче 10-го тура УПЛ
Федецкий: «Перспектив у Супряги в «Динамо» мало»
Экс-защитник сборной Украины выразил мнение о форварде киевлян
3 октября 10:57
Владислав Супряга / Фото: Twitter Динамо
Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий высказал свое мнение о форварде «Динамо» Владиславе Супряге.
«Какие варианты в атаке есть у Луческу, кроме Гармаша? Супрягу уже продают в Серию А лет пять и не могут продать. То, что я вижу, зная отношение Луческу к Супряге – перспектив у него в «Динамо» мало.
Ему нужно как можно быстрее менять команду, по моему мнению. Это будет лучше для его прогресса, поскольку постоянная канитель с трансферами, разные разговоры. Игрока покупают, когда он на виду, а сколько времени на поле провел Владислав в этом году?
Наверное, Гармаш не от добра играет центрального нападающего, когда есть центральный нападающий, наконечник. Владиславу стоит задуматься над своим отношением к футболу. Только он все может исправить».
Сегодня «Динамо» сыграет с «Шахтером» в 10-м туре УПЛ. Онлайн трансляция матча «Динамо» – «Шахтер».
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