Федецкий: «Перспектив у Супряги в «Динамо» мало»

Владислав Супряга / Фото: Twitter Динамо

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий высказал свое мнение о форварде «Динамо» Владиславе Супряге.

Ему нужно как можно быстрее менять команду, по моему мнению. Это будет лучше для его прогресса, поскольку постоянная канитель с трансферами, разные разговоры. Игрока покупают, когда он на виду, а сколько времени на поле провел Владислав в этом году?

Наверное, Гармаш не от добра играет центрального нападающего, когда есть центральный нападающий, наконечник. Владиславу стоит задуматься над своим отношением к футболу. Только он все может исправить».