Стало известно, почему Миколенко не попал в заявку на матч с «Астон Виллой»

Украинец два предыдущих матча провел без замен

Виталий Миколенко / Фото: Getty Images

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко не попал в заявку на матч 23-го тура АПЛ против «Астон Виллы» из-за травмы. Об этом сообщает журналист Эндрю Тодос в своем Twitter.

По его информации, Миколенко повредил спину на одной из тренировок.

Ранее Миколенко первые два матча за «Эвертон» провел без замен.

Турнирная таблица АПЛ.