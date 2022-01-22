Странная ситуация. Миколенко прибыл с «Эвертоном» на матч, но не попал в заявку
Стало известно, почему Миколенко не попал в заявку на матч с «Астон Виллой»
Украинец два предыдущих матча провел без замен
16:05
Виталий Миколенко / Фото: Getty Images
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко не попал в заявку на матч 23-го тура АПЛ против «Астон Виллы» из-за травмы. Об этом сообщает журналист Эндрю Тодос в своем Twitter.
По его информации, Миколенко повредил спину на одной из тренировок.
Ранее Миколенко первые два матча за «Эвертон» провел без замен.
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