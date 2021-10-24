«Динамо» выйдет на матч с «Днепром-1» с Витиньо и Рамиресом, но без Сидорчука в старте
Стало известно, почему Супряга пропускает матч с «Днепром-1»
Неизвестно, когда форвард попадет снова в заявку
Владислав Супряга / Фото: Динамо
В эфире YouTube-канала Football Hub сообщили, что форвард киевского «Динамо» Владислав Супряга не попал в заявку на матч с «Днепром-1» в УПЛ из-за повреждения.
По информации неофициальных источников в клубе, известно, что у форварда ушиб ноги и сроки восстановления пока не известны.
Отметим, что Супряга присутствует на матче в качестве зрителя.
Видео трансляция матча «Динамо» – «Днепр-1».
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