Стало известно, почему Супряга пропускает матч с «Днепром-1»

Неизвестно, когда форвард попадет снова в заявку





Владислав Супряга / Фото: Динамо

В эфире YouTube-канала Football Hub сообщили, что форвард киевского «Динамо» Владислав Супряга не попал в заявку на матч с «Днепром-1» в УПЛ из-за повреждения.



По информации неофициальных источников в клубе, известно, что у форварда ушиб ноги и сроки восстановления пока не известны.

Отметим, что Супряга присутствует на матче в качестве зрителя.

Видео трансляция матча «Динамо» – «Днепр-1».

Онлайн трансляция матча «Динамо» – «Днепр-1».