«Лацио» догнал «Рому» в таблице, в меньшинстве справившись с «Сампдорией»
Станкович близок к назначению в «Сампдорию»
Д`Аверса может быть уволен уже на неделе
11:17
Фото: SampaNews24
Главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович может оказаться в Италии.
Переговоры с наставником ведет «Сампдория». Клуб в ближайшее время может уволить Роберто Д`Аверсу.
Серба хотели бы назначать уже на этой неделе, но «Сампдория» не хочет платить отступные за наставника. Контракт Станковича с «Црвеной Звездой» рассчитан до 2024 года, сообщает CalcioMercato.
Просто так сербы отпускать своего тренера не собираются. Впрочем, «Сампдория» может передумать, ведь уже на следующих выходных состоится дерби с «Дженоа». Сам серб сообщил, что готов тренировать в Италии.
В случае поражения, Д`Аверса точно покинет свой пост.
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