Станкович близок к назначению в «Сампдорию»

Д`Аверса может быть уволен уже на неделе

Фото: SampaNews24

Главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович может оказаться в Италии.

Переговоры с наставником ведет «Сампдория». Клуб в ближайшее время может уволить Роберто Д`Аверсу.

Серба хотели бы назначать уже на этой неделе, но «Сампдория» не хочет платить отступные за наставника. Контракт Станковича с «Црвеной Звездой» рассчитан до 2024 года, сообщает CalcioMercato.

Просто так сербы отпускать своего тренера не собираются. Впрочем, «Сампдория» может передумать, ведь уже на следующих выходных состоится дерби с «Дженоа». Сам серб сообщил, что готов тренировать в Италии.

В случае поражения, Д`Аверса точно покинет свой пост.