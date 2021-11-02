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Старшие, повторите это! Юношеская команда «Динамо» в большинстве разгромила «Барселону»

Дублем отметился сенегальский форвард киевлян
Футбол Лига чемпионов UEFA
2 ноября 18:01
Старшие, повторите это! Юношеская команда «Динамо» в большинстве разгромила «Барселону»
фото - ФК Динамо

В четвертом туре Юношеской лиги UEFA киевское «Динамо» дома играло со сверстниками из «Барселоны».

Самба Диалло потрясающим сольным голом открыл счет уже на 2-й минуте встречи.

На 37-й минуте Давид Фуэнтес помог «блаугранас» отыграться, но вскоре испанцы остались в меньшинстве, когда Ильяс Ахомаш схлопотал второе предупреждение и был удален с поля.

В раздевалку киевлянам удалось выйти, ведя в счете – Кирилл Попов помог своей команде вновь выйти вперед.

Во второй половине встречи хозяева смогли развить свое преимущество, благодаря результативному выстрелу Максима Дячука.

Под занавес встречи Диалло довел счет до разгромного, оформив дубль.

Вскоре взрослая команда киевлян попытается повторить успех юниоров. Киевляне примут «Барселону» на «Олимпийском» уже сегодня, 3 ноября в 22:00.

Онлайн трансляция «Динамо» – «Барселона».

Юношеская лига UEFA, 4-й тур

«Динамо» – «Барселона» 4:1

Голы: Диалло, 2, 83, Попов, 45, Дячук, 66 – Фуэнтес, 37.

«Динамо»: Нещерет, Боль, Дячук, Бенедюк, Вивчаренко, Яцык, Царенко (Скрипник, 90), Бражко, Попов (Горбач, 90), Волошин (Малыш, 89), Диалло (Эль-Хамишли, 86).

«Барселона»: Рафус, Риад, Жуанола (Педрола, 56), Сола, Альмейда (Валье, 73), Альба (Лусси, 73), Фуэнтес, Гарридо (Касас, 83), Касадо, Ахомаш, Барбера (Саиду, 83).

Предупреждения: Сола (13), Диалло (26), Ахомаш (26), Бенедюк (54), Вивчаренко (68), Попов (76), Эль-Хамишли (83), Педрола (85).

Удаление: Ахомаш (40).

Павел Харченко
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Динамо Киев Барселона (футбол)

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