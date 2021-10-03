Экс-хавбек «Шахтера»: «Динамо» может дать бой, но «Шахтер» – фаворит»
Определились стартовые составы «Динамо» и «Шахтера» на украинское «классико»
Луческу и Де Дзерби определились с игроками, которые начнут матч с первых минут
3 октября 19:02
фото - ФК Динамо
Сегодня, 3 октября в 19:30 состоится матч десятого тура между «Динамо» и «Шахтером».
Главный тренер киевлян Мирча Луческу и наставник «горняков» Роберто Де Дзерби выбрали стартовые составы на игру.
Наш склад на матч проти «Шахтаря»! pic.twitter.com/N7t8mlSsLl— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) October 3, 2021
Состав «Шахтера» на суперпоединок с «Динамо»— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 3, 2021
Следите за игрой в матч-центре: https://t.co/JCdWhCcMzh.#Shakhtar #ДинамоШахтер pic.twitter.com/pUbMba2zG0
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