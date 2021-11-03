«Ставим на футбол». Прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд – «Аякс» Амстердам

«Шмели» хотят реваншироваться, но нидерландцам вполне под силу снова их наказать

Прогноз

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют лидеры группы С «Боруссия» Дортмунд – «Аякс» Амстердам . Команды встречались двумя неделями ранее и тогда «Дети богов» разгромили «шмелей» с неприличным счетом 4:0. Но что нас ожидает в этот раз? Давайте разбираться.

«Ставим на футбол» – что это значит?

Сразу скажем, что прогнозировать победителя матча мы не будем – в данном случае это слишком неблагодарное дело. Обе команды в полном порядке и предсказать победителя можно только случайно, но, а мы все-таки стараемся давать верные прогнозы, которые опираются на определенную аргументацию.

В матче «Боруссия» – «Аякс» самым верным решением будет заиграть «тотал больше» – это так называемая «ставка на футбол». Чтобы это объяснить, нужно идти от обратного.

Что болельщики больше всего любят в футболе? Верно – голы. Поэтому, когда кто-то ставит «тотал меньше» (мы не в коем случае, не призываем вас никогда не заигрывать «тотал меньше»), считай, что они «ставят против футбола». Обратная сторона медали – «тотал больше». Значит, ты не только хочешь поднять кэш, но и получить удовольствие от просмотра игры. Вот, собственно, почему в нашем поединке мы «ставив на футбол».

Прогноз на матч «Боруссия» – «Аякс»

Матч «Боруссия» – «Аякс» – идеальный вариант, чтобы «поставить на футбол». Зрелище практически гарантировано: оба коллектива нацелены на атаку и играют, что называется, от печки. «Боруссия», задета, поражение в предыдущем поединке, понесется вперед на переполненном «Сигнал Идуна Парк» и обязательно будет наказана за это крутыми атакующими игроками гостей. Но при этом и сама, наверняка, найдет свои моменты. Поэтому прогнозируем «тотал матча» больше 3,5 за очень приличный коэффициент. К тому же убьете двух зайцев: посмотрите классный футбол и с большой долей вероятности выиграете ставку.

Довольно клишированная аргументация получилась, но есть уверенность, что это «верняк». Поэтому забирайте прогноз, но всегда помните, что ставки – способ развлечения, а не заработка. Поэтому ставьте с умом, а наши прогнозы вам в этом помогут.