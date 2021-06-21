Стеклянный. Дембеле снова травмировался и пропустит остаток Евро

Игрока снова преследуют проблемы со здоровьем

Усман Дембеле / фото - Eurosport

Вингер каталонской «Барселоны» и сборной Франции Усман Дембеле покинул расположение национальной команды, сообщает RMC Sport.

Стало известно, что у Дембеле обнаружили травму колена, из-за которой он пропустит минимум следующие три недели. Таким образом, чемпионат Европы для француза закончен и он уже покинул расположение сборной.

Это уже 13-я травма вингера с момента его перехода в «Барселону» в 2017 году. В общей сложности, игрок пропустил за 4 года 536 дней из-за повреждений.

Напомним, тренер французов Дидье Дешам прокомментировал сенсационную ничью с Венгрией.