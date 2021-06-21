Франция и Испания потеряли очки на Евро, Германия разгромила Португалию, Украина вышла в финал Золотой Евролиги
Стеклянный. Дембеле снова травмировался и пропустит остаток Евро
Игрока снова преследуют проблемы со здоровьем
Усман Дембеле / фото - Eurosport
Вингер каталонской «Барселоны» и сборной Франции Усман Дембеле покинул расположение национальной команды, сообщает RMC Sport.
Стало известно, что у Дембеле обнаружили травму колена, из-за которой он пропустит минимум следующие три недели. Таким образом, чемпионат Европы для француза закончен и он уже покинул расположение сборной.
Это уже 13-я травма вингера с момента его перехода в «Барселону» в 2017 году. В общей сложности, игрок пропустил за 4 года 536 дней из-за повреждений.
Напомним, тренер французов Дидье Дешам прокомментировал сенсационную ничью с Венгрией.