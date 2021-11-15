Степаненко: «Дай Бог, чтобы фортуна повернулась лицом к сборной Украины»

В квалификации уже все зависит от «сине-желтых»

Тарас Степаненко / фото - УАФ

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко поделился ожиданиями от решающего матча отбора на чемпионат мира 2022 против Боснии и Герцеговины:

«Дай Бог, чтобы Фортуна повернулась к нам лицом в матче с Боснией и Герцеговиной. Но самое главное сейчас – работать. Ребята должны стараться и отдавать все силы для подготовки. Я верю, что когда человек работает на полную катушку, удача будет к нему благосклонна».

Матч с боснийцами состоится 16-го ноября в Зенице. Онлайн трансляция встречи.

Сборная Боснии и Герцеговины уже потеряла шансы на выход из группы, поэтому против «сине-желтых» может выйти резервный состав.