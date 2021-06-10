Степаненко: «Новая форма нам очень нравится. Она нравится всей Европе»
Степаненко: «Фавориты Евро всегда одни и те же, но, надеюсь, будут сюрпризы»
Полузащитник сборной Украины также высказался о своей форме
Тарас Степаненко / Фото: Футбол 24
Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко высказался о своей игровой форме. Его слова приводит пресс-служба УАФ.
Первый матч на Евро-2020 сборная Украины сыграет с Нидерландами 13-го июня.
Видео трансляция матча Нидерланды – Украина.
Онлайн трансляция матча Нидерланды – Украина.
Комментарии 0