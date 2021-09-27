Степаненко: «Малиновский ничего не советовал перед матчем с «Интером»

Тарас Степаненко / Фото - ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко поделился мыслями в преддверии матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера». Встреча состоится 28 сентября в Киеве.

Нам показывают, как действовать, играть и мы, конечно, обсуждаем эти рабочие моменты. Мелочи важны. С Малиновским не общался, но смотрел матч «Аталанты» с «Интером». Он ничего такого не советовал».

Не думаю, что правильно сравнивать Лукаку и Джеко. Они где-то в похожем стиле играют, но, как по мне, Лукаку более мощный форвард. С ним тяжело бороться. А Джеко более мобильный. Он был лидером команды в «Роме» и в сборной. Думаю, не зря именно его взяли на позицию Лукаку.

Раз Мистер сказал, что «Интер» стал сильнее, значит так и есть. Завтра посмотрим. С «Интером» Конте мы играли. А с командами Индзаги я не играл никогда. Не могу сказать.

Завтра нужно выполнить то, что подготовил тренерский штаб, то, о чем мы договариваемся. Нужно быть ментально сильными и готовыми к тому, что мы можем играть с такими сильными командами, должны и обязаны.