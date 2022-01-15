Степаненко: «Мотивация на 2022-й год одна: чемпионство, Кубок, выйти со сборной Украины на ЧМ»

Лидер «Шахтера» высказался о выходе из отпуска

Тарас Степаненко / Фото: ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко высказался о выходе из отпуска и назвал цели на 2022-й год. Игрока цитирует пресс-служба «горняков».

– Хорошо отдохнули. Отдыхать мы любим. Как говорится, отдыха много не бывает, но он заканчивается, и уже нужно возвращаться в рабочий режим, настраиваться и готовиться к сезону. Это очень важный период времени. Думаю, все готовы приступить к сборам.

– Каких врачей проходите во время медосмотра?

– Все традиционно: кардиолог, офтальмолог, УЗИ брюшной полости, анализы… Полный скрининг организма, потому что нельзя ничего пропустить.

– Как именно отдыхал? Где удалось побывать?

– В принципе, как всегда, немного отдохнули с семьей у океана. Новый год встретили дома, потом слетали с женой в Европу, прогулялись. Дальше были дома с детьми, родители приезжали на Рождество. Успели всем уделить время, все отлично.

– Прошлым летом – Евро, этим летом тоже будет сборная. Сейчас была единственная возможность хорошенько перезагрузиться?

– Да, летом не отдыхали, не было отпуска, плюс тяжелый сезон и чемпионат Европы. Сейчас хватило времени, чтобы перевести дух, набраться сил и голодным вернуться к футболу.

– Поддерживал ли форму?

– Да, есть определенная программа, которую я каждый год выполняю. Ее достаточно, чтобы быть более-менее готовым к сборам. Не вижу смысла готовиться сильно, так как будет практически месяц сборов, а держать себя в форме должен не только футболист, но и каждый человек, чтобы выглядеть хорошо и быть здоровым.

– Какая мотивация на ближайшие полтора месяца до возобновления сезона?

– Мотивация одна: серьезные задачи, боремся за чемпионство, хотим выиграть Кубок, со сборной выйти на чемпионат мира. Для этого нужно быть хорошо готовым и отдаваться полностью, чтобы показать максимум



В турнирной таблице УПЛ «Шахтер» опережает «Динамо» на 2 очка.