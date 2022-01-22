Степаненко: «Перешел бы в «Динамо» на 1 миллион долларов? В Украине – только «Шахтер»

Капитан «горняков» определился с выбором

Тарас Степаненко / Фото: Twitter

Капитан «Шахтера» Тарас Степаненко высказался о том, перешел ли бы он в «Динамо». Его цитирует пресс-служба «горняков».

- Ты перешел бы в «Динамо» за 1 млн долларов?

– Нет. Я не хочу быть пафосным, потому что читаю интервью, а там отвечают пафосно.

Я сделал свой выбор в начале карьеры. В Украине – это только «Шахтер».



В турнирной таблице УПЛ «Шахтер» опережает «Динамо» на 2 очка.