Степаненко: «Перешел бы в «Динамо» на 1 миллион долларов? В Украине – только «Шахтер»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 1
Сейчас 3
Сегодня 10
Завтра 16
Развернуть Свернуть
Футбол (1 событие из 5) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лион - Сент-Этьен 1:0 Окончен
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Ланс - Марсель 0:1 2-й тайм
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Лацио - Аталанта 0:0 2-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Атлетико - Валенсия 1:2 2-й тайм
Футбол (10 событий из 20) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Окончен
17:00 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Окончен
17:00 Лидс - Ньюкасл 0:1 Окончен
19:30 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Брест - Лилль 2:0 Окончен
22:00 Ланс - Марсель 0:1 2-й тайм
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Интер - Венеция 2:1 Окончен
21:45 Лацио - Аталанта 0:0 2-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Севилья - Сельта 2:2 Окончен
22:00 Атлетико - Валенсия 1:2 2-й тайм
Футбол (16 событий из 24) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Арсенал - Бернли -:- Запланирован
16:00 Кристал Пэлас - Ливерпуль -:- Запланирован
16:00 Лестер - Брайтон -:- Запланирован
18:30 Челси - Тоттенхэм -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Мец - Ницца -:- Запланирован
16:00 Бордо - Страсбур -:- Запланирован
18:05 Монпелье - Монако -:- Запланирован
21:45 ПСЖ - Реймс -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 РБ Лейпциг - Вольфсбург -:- Запланирован
18:30 Герта - Бавария -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Специя - Сампдория -:- Запланирован
16:00 Наполи - Салернитана -:- Запланирован
19:00 Эмполи - Рома -:- Запланирован
21:45 Милан - Ювентус -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Реал - Эльче -:- Запланирован
22:00 Алавес - Барселона -:- Запланирован

Степаненко: «Перешел бы в «Динамо» на 1 миллион долларов? В Украине – только «Шахтер»

Капитан «горняков» определился с выбором
Футбол Украинская Премьер-лига
23:01
Степаненко: «Перешел бы в «Динамо» на 1 миллион долларов? В Украине – только «Шахтер»
Тарас Степаненко / Фото: Twitter

Капитан «Шахтера» Тарас Степаненко высказался о том, перешел ли бы он в «Динамо». Его цитирует пресс-служба «горняков».

- Ты перешел бы в «Динамо» за 1 млн долларов?

– Нет. Я не хочу быть пафосным, потому что читаю интервью, а там отвечают пафосно.

Я сделал свой выбор в начале карьеры. В Украине – это только «Шахтер».

В турнирной таблице УПЛ «Шахтер» опережает «Динамо» на 2 очка.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Тарас Степаненко Шахтер Донецк

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Защитник «Шахтера»: «Де Дзерби добавляет эмоций и азарта. Их не хватает футболу»
Защитник «Шахтера»: «Де Дзерби добавляет эмоций и азарта. Их не хватает футболу»
Футбол Украинская Премьер-лига
14:03
Хавбек «Шахтера»: «Наша цель – выигрывать все соревнования, в которых участвуем»
Хавбек «Шахтера»: «Наша цель – выигрывать все соревнования, в которых участвуем»
Футбол Украинская Премьер-лига
13:03
Экс-звезда «Шахтера» находится в шаге от трансфера в клуб МЛС
Экс-звезда «Шахтера» находится в шаге от трансфера в клуб МЛС
Футбол В мире
09:42
«Манчестер Сити» близок к покупке форварда, которым интересовался «Шахтер»
«Манчестер Сити» близок к покупке форварда, которым интересовался «Шахтер»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08:28
«С большим энтузиазмом и большим настроем тренируемся». Михаил Мудрик поделился впечатлениями от тренировочного сбора в Турции
«С большим энтузиазмом и большим настроем тренируемся». Михаил Мудрик поделился впечатлениями от тренировочного сбора в Турции
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 22:37
В «Днепре-1» отказались от идеи подписания Коноплянки
В «Днепре-1» отказались от идеи подписания Коноплянки
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 18:15

Новости: Футбол

Чемпионат Италии. «Лацио» – «Аталанта». Онлайн трансляция
LIVE Чемпионат Италии. «Лацио» – «Аталанта». Онлайн трансляция
Серия А (Италия)
23:27
Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Валенсия». Кунья вернул «матрасников» в матч. Онлайн трансляция
LIVE Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Валенсия». Кунья вернул «матрасников» в матч. Онлайн трансляция
Примерa (Испания)
23:26
Степаненко: «Перешел бы в «Динамо» на 1 миллион долларов? В Украине – только «Шахтер»
Степаненко: «Перешел бы в «Динамо» на 1 миллион долларов? В Украине – только «Шахтер»
Украинская Премьер-лига
23:01
«Интер» вырвал победу у «Венеции» на 90-й минуте
«Интер» вырвал победу у «Венеции» на 90-й минуте
Серия А (Италия)
22:54
«Манчестер Сити» потерял очки в матче с «Саутгемптоном»
«Манчестер Сити» потерял очки в матче с «Саутгемптоном»
Премьер-Лига (Англия)
22:45
Ибрагимович: «Мбаппе обратился ко мне с советом, я сказал ему перейти в «Реал»
Ибрагимович: «Мбаппе обратился ко мне с советом, я сказал ему перейти в «Реал»
В Европе
21:59
Рангник – о матче МЮ с «Вест Хэмом»: «Лучший тип победы – когда забиваешь на последней секунде»
Рангник – о матче МЮ с «Вест Хэмом»: «Лучший тип победы – когда забиваешь на последней секунде»
Премьер-Лига (Англия)
21:51
Снова без Малиновского. Известен состав «Аталанты» на матч с «Лацио»
Снова без Малиновского. Известен состав «Аталанты» на матч с «Лацио»
Серия А (Италия)
21:38
Чемпионат Англии. «Саутгемптон» сыграл вничью с «Манчестер Сити». Как это было
Чемпионат Англии. «Саутгемптон» сыграл вничью с «Манчестер Сити». Как это было
Премьер-Лига (Англия)
21:18
Все новости

Популярные новости

Марлос близок к переходу в «Динамо»
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 20:35
«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 13:33
Потенциальный соперник Усика: «Мне не нравится наблюдать за украинцем, но его стиль эффективен»
Потенциальный соперник Усика: «Мне не нравится наблюдать за украинцем, но его стиль эффективен»
Бокс Профессиональный бокс
16 января 11:47
1
Дэвис – Редкачу: «Пошел на х**»
Дэвис – Редкачу: «Пошел на х**»
Бокс Профессиональный бокс
21 января 13:58
2
Боец UFC отказывается выступать за свою страну и заявил, что она его предала
Боец UFC отказывается выступать за свою страну и заявил, что она его предала
MMA
16 января 22:16
Экс-спаррингер Усика и Фьюри сравнил чемпионов «королевского» дивизиона
Экс-спаррингер Усика и Фьюри сравнил чемпионов «королевского» дивизиона
Бокс Профессиональный бокс
19 января 14:01
Все новости