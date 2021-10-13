Степаненко провел 500 матчей в карьере

Дебютировал он в 2007-м году

Фото: УАФ

Украина сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1) в отборе на ЧМ-2022.

Весь матч отыграл полузащитник Тарас Степаненко. Эта игра стала для него 500-й в карьере.

Дебютировал Тарас в марте 2007-го года за запорожский «Металлург» в матче УПЛ. Всего он провел за команду 83 игры.

350 встреч Степаненко отыграл за «Шахтер», а остальные 67 матчей – за сборную Украины.

В истории украинского футбола он стал восьмым футболистом, который достиг отметки 500 матчей в карьере.