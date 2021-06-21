Степаненко рассказал, через что прошел, что бы попасть на Евро

Тарас Степаненко / фото - Eurosport

Хавбеку донецкого «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко рассказал официальному сайту UEFA о том, как старался залечить повреждение колена, что бы поехать на Евро-2020:

После зимних сборов мы начали играть в чемпионате Украины и еврокубках на полях не лучшего качества. Из-за этого и больших нагрузок оказалось, что у меня есть проблема с коленом.

Честно говоря, поначалу мне было тяжело это принять. Я начал много читать о своей травме, менять разные методики тренировок, многое перепробовал, в том числе новейшие разработки в медицинском плане. Где-то полтора месяца искал решение проблемы, и сейчас очень счастлив, что все получилось.

Скажем так, матч с Северной Македонией стал моей наградой за работу на протяжении последних трех месяцев».