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Степаненко рассказал, через что прошел, что бы попасть на Евро

Полузащитник мог не поехать на турнир
Футбол Евро-2020
13:27
Степаненко рассказал, через что прошел, что бы попасть на Евро
Тарас Степаненко / фото - Eurosport

Хавбеку донецкого «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко рассказал официальному сайту UEFA о том, как старался залечить повреждение колена, что бы поехать на Евро-2020:

«Только моя семья по-настоящему знает, чего мне стоило быть на этом Евро. Были моменты, когда я думал, что не поеду на чемпионат Европы.

После зимних сборов мы начали играть в чемпионате Украины и еврокубках на полях не лучшего качества. Из-за этого и больших нагрузок оказалось, что у меня есть проблема с коленом.

Честно говоря, поначалу мне было тяжело это принять. Я начал много читать о своей травме, менять разные методики тренировок, многое перепробовал, в том числе новейшие разработки в медицинском плане. Где-то полтора месяца искал решение проблемы, и сейчас очень счастлив, что все получилось.

Скажем так, матч с Северной Македонией стал моей наградой за работу на протяжении последних трех месяцев».

Матч Украина – Австрия состоится уже сегодня, в 19:00 на «Национальном» стадионе в Бухаресте.

Видео трансляция матча Украина – Австрия.

Текстовая трансляция матча Украина – Австрия.

Стала известна заявка сборной Украины на сегодняшний матч.

Павел Харченко
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Теги

Украина – Австрия сборная Украины (футбол) Тарас Степаненко

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