Без Зубкова, но с Цыганковым. Известна заявка Украины на матч с македонцами

Возвращение лидера «Динамо» в состав сборной

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился со списком футболистов, которые смогут сыграть в матче группового этапа Евро-2020 со сборной Северной Македонии.

Хавбек «Ференцвароша» Александр Зубков, получивший повреждение в матче с голландцами, предсказуемо пропустит встречу. Но на его позицию уже подоспело усиление – в состав сборной возвращается вингер «Динамо» Виктор Цыганков, долечивший свою травму.

Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Анатолий Трубин

Защитники: Эдуард Соболь , Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тымчик, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко

Полузащитники: Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Марлос, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Евгений Макаренко, Александр Зинченко

Нападающие: Роман Яремчук, Артем Беседин, Артем Довбык.

Помимо Зубкова, в заявку не вошли Денис Попов и Роман Безус, пропустившие последние тренировки команды.

Сборная Украины встретиться с македонцами уже сегодня в 16:00 на «Национальном» стадионе в Бухаресте.

Прямая трансляция матча Украина – Северная Македония.

Текстовая трансляция матча Украина – Северная Македония.