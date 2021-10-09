Степаненко: «Сейчас Финляндия и Украина – команды одного уровня»
Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко высказался о грядущем матче с Финляндией в отборе на ЧМ-2022.
«Финляндия и Украина – на данный момент команды одного уровня. Не думаю, что мы сильнее, так как финны очень прибавили. Я не играл в домашней игре, потому что был травмирован.
По сравнению с теми играми, когда мы встречались с Финляндией в квалификации к ЧМ 2018, команда сильно выросла. Они стали сильнее в индивидуальном мастерстве и командной тактике.
Сейчас футбол в подобных странах, которые ранее считались середняками, на подъеме. Там уделяется большое внимание детскому спорту и это дает свои плоды. Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция имеют много талантливых молодых футболистов.
Нам нужно быть максимально сконцентрированными на протяжении всего матча, чтобы добиться позитивного результата. Ни в коем случае нельзя расслабляться, так как ключевую роль могут сыграть мелочи. Нам стоит играть до конца».
Начало матча Финляндия – Украина – в 19:00.
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