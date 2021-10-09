Степаненко: «Сейчас Финляндия и Украина – команды одного уровня»

Тарас Степаненко / Фото: Twitter

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко высказался о грядущем матче с Финляндией в отборе на ЧМ-2022.

По сравнению с теми играми, когда мы встречались с Финляндией в квалификации к ЧМ 2018, команда сильно выросла. Они стали сильнее в индивидуальном мастерстве и командной тактике.

Сейчас футбол в подобных странах, которые ранее считались середняками, на подъеме. Там уделяется большое внимание детскому спорту и это дает свои плоды. Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция имеют много талантливых молодых футболистов.

Нам нужно быть максимально сконцентрированными на протяжении всего матча, чтобы добиться позитивного результата. Ни в коем случае нельзя расслабляться, так как ключевую роль могут сыграть мелочи. Нам стоит играть до конца».